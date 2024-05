Kompany vuole vedere i veri vincitori prendere vita al Bayern

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di giovedì 30 maggio 2024) Notizia fresca giunta in redazione: Vincentha sfidato ilMonaco a riprendersi dalla delusione del 2023-24 equali giocatori sono “più affamati di vincere ancora”. Il belga è stato nominato nuovo allenatore delcon un contratto triennale, in sostituzione del dimissionario Thomas Tuchel dopo una stagione senza trofei all’Allianz Arena. I giganti bavaresi hanno ceduto il controllo di 11 anni sul titolo della Bundesliga all’imbattuto Bayer Leverkusen di Xabi Alonso, mentre il Real Madrid li ha sconfitti nelle semifinali di Champions League.sa cosa serve per rispondere di fronte alle avversità, con il Manchester City che si trova a corto di terreno contro giocatori del calibro del Manchester United in Premier League tra i quattro titoli vinti durante il suo periodo con i Citizens.