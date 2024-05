Fonte : temporeale.info di 30 mag 2024

. Tutto pronto per gli intensi festeggiamenti civili e religiosi promossi in occasione della ricorrenza dei Santi Patroni di Gaeta e dell’ Arcidiocesi Erasmo e Marciano in programma l’ 1 e il 2 giugno. Uno sforzo organizzativo per una sorta di “rinascita” dell’ evento dopo qualche anno di stop, che vede in prima fila Amministrazione Comunale, L'articolo Gaeta / Festeggiamenti in onore dei Santi Erasmo e Marciano, tutto il programma degli eventi Temporeale Quotidiano.

