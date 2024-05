Era un desiderio di mia figlia Maria così accompagniamo malati oncologici in ospedale

Leggi tutta la notizia su impresaitaliana

(Di giovedì 30 maggio 2024) In settimana l’inaugurazione dell’associazione “Se allunghi la mano troverai la mia”, il presidente Angelo Venturato: “Miami disse: papà se allunghi la mano e troverai anche una sola persona che renderai felice io sarò contenta» «Trasformare il dolore in gesti d’amore per gli altri». Questo spinge Angelo Venturato, e la sua famiglia, nell’impegno quotidiano che porta avanti accompagnandoin difficoltà inper consentire loro di curarsi. Visto da fuori potrebbe apparire una cosa semplice da fare, ma non lo è. Neanche il tempo aiuta, come potrebbe pensare chi è all’esterno di questo vortice che ti tira giù. Eppure il ricordo di sua, morta nel 2016 a soli 25 anni a causa di un tumore sinoviale rarissimo ai polmoni, è più forte di tutto.