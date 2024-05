Fonte : ilrestodelcarlino di 30 mag 2024

A poche ore dall’uscita del documento firmato da 46 intellettuali che punta il dito contro la politica culturale cittadina arriva – in un video pubblicato sui social – la replica dell’assessore Valerio Melandri. L’assessore continua: "Abbiamo organizzato ‘Un’opera al mese’ che per 20 volte ha portato centinaia di persone a confrontarsi con uno storico dell’arte; poi c’è l’Art bonus che non era mai stato attivato, noi l’abbiamo fatto raccogliendo milioni di euro da privati per la cultura e siamo stati premiati due volte, una per l’Auditorium della musica e l’altra per la stagione teatrale al Fabbri".

Cultura Melandri non ci sta | Dalla Rocca all’Art Bonus | rivendico idee coerenti