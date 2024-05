Cesena Shpendi verso la serie A Fiorentina Monza e Napoli su di lui

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 30 maggio 2024) Non fosse stato per l’infortunio avrebbe potuto battere il record di Hubner, miglior goleador del, ma inB con 22 reti. Cristian, 20 gol messi a segno in campionato e capocannoniere bianconero, inevitabilmente rappresenterà il pezzo pregiato delsul mercato. Per lui potrebbe essere arrivato il momento di fare il doppio salto di categoria. Da tempo lo visiona la, ma lo seguono e hanno già chiesto informazioni pure il, ile il Torino. Ieri circolava insistentemente la voce di un’offerta da parte dei granata intorno ai 3 milioni e mezzo di euro. Il ds del Torino Davide Magnati l’ha prontamente smentita allontanando ogni ipotesi di interesse. La verità è che il Torinolo ha seguito davvero ma probabilmente è consapevole che la concorrenza in massimaper l’attaccante è alta.