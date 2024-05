Fonte : dayitalianews di 30 mag 2024

La sfrenata corsa, quindi, continuava fino in via Oasi dove il 18enne, vistosi circondato, ha cercato di disfarsi della borsa lanciandola in direzione di un appezzamento di terreno recintato. I militari dell’Arma hanno messo il 18enne a disposizione dell’Autorità Giudiziaria che ha convalidato il suo arresto disponendo per lui l’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria e l’obbligo di dimora nel comune di Aci Sant’Antonio.

Aci Sant’Antonio giovane pusher scappa con la droga nella sacca arrestato