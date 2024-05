Urso esulta per Stellantis, ma il futuro resta un’incognita

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Qualche schiarita è arrivata, ma l’incertezza sulregna ancora sovrana. Pere la sua produzione in Italia lo scenario, seppur meno catastrofico di pochi giorni fa, è ancora incerto. Ma intanto il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfoassicurando che entro un mese verrà siglato l’accordo con l’azienda. In occasione dei tavoli ministeriali sugli impianti di Pomigliano d’Arco e Cassino, il ministro assicura che “siamo sulla strada giusta per chiudere un accordo di sviluppo” e firmare l’intesa “entro giugno”. Per“è cambiato il clima” cone si è invertita la rotta, anche se le ultime battutine del ceo del gruppo, Carlos Tavares, non sembrano avvicinare più di tanto le posizioni. Qualche schiarita Il ministro, però,sostenendo che la pressione sull’azienda abbia portato risultati, sia sulla produzione negli stabilimenti italiani sia sulle indicazioni dei prodotti realizzati all’estero.