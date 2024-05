Richard Ellis il poeta laureato delle creature degli abissi muore a 86 anni

Leggi tutta la notizia su newsnosh

(Di mercoledì 29 maggio 2024): Addio al “marini, figura di spicco nel mondo della vita marina, è deceduto all’età di 86. I suoi dipinti, libri e installazioni museali, come la balena blu al Museo di Storia Naturale di New York, hanno esaltato la bellezzaoceani. La sua erudizione e la passione per il mare lo hanno reso un’incrollabile fonte di ispirazione per ambientalisti, educatori e appassionati della vita marina, nonostante la sua assenza di formazione formale in biologia marina o pittura. Un’Inesauribile Curiosità per leMarineha trascorso gran parte della sua vita L'articolo, il “a 86proviene da News Nosh. .