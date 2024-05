Mercato Lazio | Kamada ha scelto il biancoceleste esercitata la clausola di permanenza

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Roma 29 maggio 2024 - Da oggetto misterioso a prezioso jolly imprescindibile, la prima stagione italiana di Daichinon si può di certo catalogare come semplice o noiosa. Arrivato a parametro zero dall'Eintracht Francoforte, dopo che il giocatore aveva visto naufragare la trattativa con il Milan dopo essere stato a lungo sedotto dai rossoneri. Nonostante le tante dichiarazioni di Sarri in favore del giapponese, l'amore tecnico non è mai sbocciato definitivamente: costretto a dover fare le veci di Milinkovic-Savic, non si è ritrovato negli schermi del tecnico toscano, finendo sempre più lontano nelle rotazioni biancocelesti. L'addio di Sarri e il conseguente arrivo di Tudor hanno però segnato un cambio della guardia in casa laziale e la rinascita del nipponico.