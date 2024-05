Fonte : anteprima24 di 29 mag 2024

. Perché non solo i bambini ricoverati in Pediatria hanno gradito la ventata di colori, musica e sorrisi L'articolo FOTO/ Sorridere in ospedale si può: abbraccio tra bambini proviene da Anteprima24. “Che bello…Che gioia…Emozionante…Splendida manifestazione…». Siamo l’unico istituto ad avere attivato il progetto della scuola in ospedale, con una docente della primaria e della secondaria, Maria D’Argenio e Lucia Ausiello, che lavorano con i pazienti ricoverati perchè si sentano parte di una comunità scolastica anche se costretti a vivere le proprie giornate in reparto”.

FOTO Sorridere in ospedale si può | abbraccio tra bambini