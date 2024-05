Europee | Meloni ‘vi aspetto in Piazza del Popolo il 1º giugno’

(Di martedì 28 maggio 2024) Roma, 28 mag. (Adnkronos) – Video della premier Giorgiasu X in vista della chiusura della campagna elettorale di Fdi per le elezioni. La presidente del Consiglio e leader di Fratelli di Italia dà appuntamento ai suoi follower sabato 1º giugno, dalle ore 14, indela Roma: “vi”. L'articolo CalcioWeb. .

Roma, 27 mag. (Adnkronos) – “Io sono molto più esuberante e calmo di Emma Bonino ma entrambi condividiamo gli obiettivi. Poi abbiamo stili diversi”. Così Matteo Renzi a Metropolis sul sito di Repubblica. “Se starei in maggioranza con Meloni ? Io non so cosa farà lei. Secondo me i Popolari ... calcioweb.eu

Il nuovo video con cui FdI rilancia la campagna elettorale per le Europee è tutto incentrato sulla presidente del Consiglio: i personaggi non dichiarano di voler votare Fratelli d'Italia, ma " Giorgia ". I motivi sono vari: o perché è "una del popolo", o perché si intesta presunti meriti che - in ... fanpage

Altro che proibizionismo. Lo stop alla cannabis legale può lasciare sulla strada 15mila lavoratori - Altro che proibizionismo. Lo stop alla cannabis legale può lasciare sulla strada 15mila lavoratori - Ma che per meloni è solo da bandire. Già ... oltre ad essere "repressivo e punitivo in modo immotivato" - così come definito dal segretario di +Europa Riccardo Magi che promette battaglia- svilirà la ... huffingtonpost

Le malignità di Forza Italia: Marta Fascina deve lasciare il partito, ma non finché c’è Marina B. - Le malignità di Forza Italia: Marta Fascina deve lasciare il partito, ma non finché c’è Marina B. - Lo scrive Dagospia: "Come malignano in Forza Italia, finché c’è Marina B. ci sarà Marta F.: ma fino a quando". gay

Ciccioli (FDI): "Due appuntamenti con e fra la gente ad Ancona e Fabriano" - Ciccioli (FDI): "Due appuntamenti con e fra la gente ad Ancona e Fabriano" - “Fare meno, fare meglio, è questo il motto dei Conservatori europei che continueremo a portare avanti in seno al Parlamento Europeo all’indomani delle elezioni per il suo rinnovo grazie al forte ... vivereancona