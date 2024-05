Cina | espatriati stranieri si godono colorata vita notturna di Hefei

Migrazioni interne e internazionali, il Sud perde 550 mila residenti in 10 anni - Migrazioni interne e internazionali, il Sud perde 550 mila residenti in 10 anni - Rapporto Istat sulla mobilità interna e le migrazioni internazionali. Nel 2022-2023, 697 mila arrivi dall'estero. Aumenta l'immigrazione straniera (+43% rispetto al 2021), calano i rimpatri dei cittad ... redattoresociale

Istat: immigrazione straniera a 697 mila in 2022-23, espatri +10% - Istat: immigrazione straniera a 697 mila in 2022-23, espatri +10% - (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 28 mag - Nel biennio 2022-23 sono intense le immigrazioni dei cittadini stranieri (697 mila); in aumento gli espatri (207 mila in due anni, con una variazione media d ... ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore

Trovato il falsificatore di documenti per i clandestini - Trovato il falsificatore di documenti per i clandestini - Nella località di Varcaturo, i militari del Comando Carabinieri Antifalsificazione Monetaria, supportati dai militari della Compagnia di Intervento ... ilfattovesuviano