Roma - De Rossi | Ci sono troppe cose da migliorare

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 26 maggio 2024) “La differenza la fanno tantenel calcio. Non dobbiamo dirci ‘bravi’ per aver fatto una partita seria, perché cida: l’attenzione difensiva, i troppi contropiedi concessi e i pochi tiri. Non calciare in porta non è normale con tutti questi spazi in ripartenza“. Lo ha detto a Dazn il tecnico della, Daniele Dedopo la sconfitta per 2-1 contro l’Empoli. “Questa partita deve dirci qualcosa. Anche con la difesa a 4 non possiamo concedere quel gol finale. Non si può prendere una rete del genere e deve farci riflettere. Mi fa male, non volevo finire la stagione così“. Sull’arrivo del ds Ghisolfi: “Ho passato un pomeriggio insieme con lui e ci siamo confrontati sia sulla costruzione della rosa, sia su alcuni nomi.