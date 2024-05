L’Isola dei famosi - Edoardo Franco | dal grande sacrificio alla sorpresa La dura scelta del naufrago

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di domenica 26 maggio 2024)dei, una missione speciale per: dtentazionedella sua fidanzata. La reazione in direttadeiquesta sera è andato in onda l’undicesimo appuntamento, il reality show condotto da Vladimir Luxuria volge quasi al termine.viene chiamato per compiere una decisione molto importante che riguarda l’intero gruppo di naufraghi. Il giovane chef però non sa che se accetterà riceverà una speciale. L’inviata Elenoire Casalegno mostra ade a tutti i naufraghi cosa offre la ricompensa: un primo, un secondo, un contorno e un dolce.senza esitare accetta di voler tagliare i capelli e dunque subito viene raggiunto da un barbiere honduregno per procedere col rasare i suoi capelli.