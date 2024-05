L’Atalanta non molla la presa - 3-0 anche al Torino

Sogno bergamasco a Dublino: L’Atalanta vince la sua prima Europa League , immediato il commento del Napoli . L’Atalanta ce l’ha fatta, il team di Gian Piero Gasperini con un netto tre a zero ha schiantato il Bayer Leverkusen di Xabi Alonso assicurandosi l’Europa League per la prima volta nella ... spazionapoli

Gasperini è uno dei nomi preferiti da De Laurentiis al pari di Conte, l’Atalanta , starebbe iniziando a valutare le opzioni in caso d’addio. Gian Piero Gasperini stando alle ultime indiscrezioni di calciomercato, sarebbe uno dei nomi preferiti di Aurelio De Laurentiis per la panchina del Napoli. ... spazionapoli

Catania. Il cammino delL’Atalanta Under 23 nei playoff di Serie C al cospetto del Catania, ma al termine del match giocato allo Stadio ‘Massimino’ i rimpianti non mancano. I nerazzurri si sono infatti imposti per 1-0, pareggiando – di fatto – il risultato maturato in quel di Caravaggio in favore ... bergamonews