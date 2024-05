Sesto - gli abitanti della Casa Albergo in corteo contro lo sgombero

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 25 maggio 2024)San Giovanni (Milano), 25 maggio 2024 – Dallafino a largo Lamarmora, per dire con forza che “nessuno deve restare per strada”. I residentistruttura di via Fogagnolo, un centinaio, hanno preso striscioni e cartelli per unche ha sfilato per le vie del centro storico, insieme all’Unione Inquilini, ai comitati per il diritto alla, agli esponenti di associazioni e partiti, alla Banda degli Ottoni sotto le note di “Bella Ciao”. “Dopo trent’anni questo edificio smetterà di assolvere alla sua funzione sociale. Il Comune ha deciso di venderlo, per fare cassa, senza dare soluzioni dignitose alle persone che abitano qui dentro da settimane, mesi, anni”, spiega il sindacato degli inquilini. “Questa struttura fu voluta dall’allora sindaco Abramo Oldrini e fu inaugurata alla presenza dell’arcivescovo Carlo Maria Martini. Per decenni ha ospitato persone fragili, sfrattati, donne vittime di violenza, anziani soli seguiti dagli assistenti sociali.