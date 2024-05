LIVE Ginnastica ritmica - Europei 2024 in DIRETTA | aumenta l’attesa per i 5 cerchi delle Farfalle

(Di sabato 25 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLA FINALE ALL-AROUND INDIVIDUALE DEGLIDIDALLE 10.10 Come seguire le gare della quarta giornata deglidi20.57 Terminato l’esercizioturche. 20.56 Questa la graduatoria del misto nastri e palle: 1 Spagna 34.450 (D:19.1, E:7.300, A:8.050, Pen:0.000) 2 Ucraina 33.500 (D:18.5, E:6.900, A:8.100, Pen:0.000)3 Italia 32.300 (D:17.2, E:7.050, A:8.050, Pen:0.000) 4 Germania 32.200 (D:17.7, E:6.750, A:7.750, Pen:0.000) 5 Israele 31.900 (D:17.3, E:6.550, A:8.050, Pen:0.000) 6 Ungheria 30.900 (D:16.0, E:6.900, A:8.000, Pen:0.000) 7 Francia 27.550 (D:14.4, E:5.900, A:7.250, Pen:0.000) 8 Portogallo 26.200 (D:14.3, E:4.850, A:7.050, Pen:0.000) 9 Romania 25.800 (D:13.6, E:5.300, A:6.900, Pen:0.000) 10 Georgia 23.000 (D:11.6, E:5.500, A:6.200, Pen:0.300) 11 Finlandia 20.050 (D:10.9, E:3.350, A:6.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA FINALE ALL-AROUND INDIVIDUALE DEGLI EUROPEI DI RITMICA DALLE 10.10 Come seguire le gare della quarta giornata degli Europei 2024 di ginnastica ritmica 20.22 Arriva solamente ora il punteggio della Polonia che ha totalizzato 35. oasport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA FINALE ALL-AROUND INDIVIDUALE DEGLI EUROPEI DI RITMICA DALLE 10.10 Come seguire le gare della quarta giornata degli Europei 2024 di ginnastica ritmica 20.27 La Polonia ha presentato un ricorso per il DA. oasport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA FINALE ALL-AROUND INDIVIDUALE DEGLI EUROPEI DI RITMICA DALLE 10.10 Come seguire le gare della quarta giornata degli Europei 2024 di ginnastica ritmica 20.49 Siamo ancora in attesa del punteggio dell’Ungheria 20. oasport

LIVE Ginnastica ritmica, Europei 2024 in DIRETTA: Nikolova irraggiungibile! Sofia Raffaeli è d’argento nell’All Around, Baldassarri sesta - LIVE Ginnastica ritmica, europei 2024 in diretta: Nikolova irraggiungibile! Sofia Raffaeli è d’argento nell’All Around, Baldassarri sesta - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA diretta LIVE Buongiorno e benvenuti/e alla diretta LIVE della quarta giornata degli europei di ginnastica ritmica 2023. La ... oasport

Lione – PSG: diretta live e risultato in tempo reale - Lione – PSG: diretta live e risultato in tempo reale - La partita Lione – PSG di sabato 25 maggio 2024 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale ... nell’ultima uscita stagione sono riusciti a qualificarsi alla prossima Europa League grazie alla ... calciomagazine

DIRETTA MILAN SALERNITANA/ Video streaming tv: sarà il decimo capitolo (Serie A, oggi 25 maggio 2024) - diretta MILAN SALERNITANA/ Video streaming tv: sarà il decimo capitolo (Serie A, oggi 25 maggio 2024) - diretta Milan Salernitana streaming video tv, oggi sabato 25 maggio 2024: testa a testa, orario, quote, probabili formazioni e risultato live di Serie A. ilsussidiario