Hamas: "Ostaggi uccisi in raid Israele, ecco come torneranno" - hamas: "ostaggi uccisi in raid Israele, ecco come torneranno" - (Adnkronos) - hamas ha diffuso un nuovo video in cui si vedono i cadaveri di quelli che, riferiscono i miliziani, sono alcuni degli ostaggi che sarebbero stati uccisi nei raid condotti dalle forze isr ... reggiotv

Gaza: riprendono i negoziati per gli ostaggi. Tajani: «Ok stanziamento a Unrwa» - Gaza: riprendono i negoziati per gli ostaggi. Tajani: «Ok stanziamento a Unrwa» - Il giorno dopo l’ordine del tribunale internazionale di Giustizia delle Nazioni Unite con sede all’Aja, Israele continua l’offensiva a Rafah. E dopo che la commissione indipendente Colonna ha ridimens ... editorialedomani

Guerra Medioriente, media: 10 morti in raid Israele su nord Gaza, anche bambini. LIVE - Guerra Medioriente, media: 10 morti in raid Israele su nord Gaza, anche bambini. LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra M.O., Corte dell'Aja ordina stop offensiva a Rafah, Israele continua attacchi. LIVE ... tg24.sky