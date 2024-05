TS – in campo un discorso da brividi

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di venerdì 24 maggio 2024) 2024-05-24 01:38:29 Non lascia di certo indifferenti l’ultima news di Tuttosport: CAGLIARI – Si chiude con l’ennesimo capolavoro la carriera di Claudio Ranieri che alla Unipol Domus festeggia la salvezza con il Cagliari, già raggiunta con una giornata di anticipo, dopo il ko interno all’ultimo respiro contro la Fiorentina. Il risultato non conta per il popolo rossoblù che al triplice fischio può celebrare Sir Claudio, direttore di orchestra delle ultime due stagioni in rossoblù e simbolo della rinascita del calcio in Sardegna nell’anno della scomparsa di Gigi Riva. Al termine del match contro la viola di italiano, il tecnico romano ha parlato all’intero stadio emozonandosi ed emozionando con unda: “Voglio ringraziarvi di vero cuore, quello che abbiamo fatto lo abbiamo fatto insieme. Sia l’anno scorso che quest’anno, bravi tutti e bravi i ragazzi”. Le parole di Ranieri Ranieri, evidentemente commosso, ha aggiunto: “Dovrete stare sempre vicini a questi ragazzi finchè daranno tutto, potranno sbagliare ma con voi dietro non molleranno mai e staranno sempre a testa alta.