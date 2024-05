Se uno riabilita le SS ha problemi mentali seri L’estrema destra tedesca di AfD espulsa dal gruppo di Identità e Democrazia

(Di venerdì 24 maggio 2024) Ora è ufficiale. Dopo la presa di distanza della leader di Rassemblement Marine Le Pen, seguita da quella della Lega, il partito di estrematedesco AfD è stato espulso dalparlamentare didi cui fanno parte anche Le Pen e Salvini. Il leader del Carroccio, ieri, era stato durissimo nel commentare l’intervista a Repubblica in cui Maximilian Krah, candidato alle Europee con AfD, aveva parlato in termini a dir poco discutibili delle squadracce naziste. “Se unole SS ha“, aveva dichiarato Salvini. In seguito la Lega ha specificato che “ilID non vuole più essere associato agli incidenti che hanno coinvolto Krah, capolista dell’AfD per le elezioni europee”. (continua dopo la foto) Una delegazione deldi AfD aveva chiesto di espellere Maximilian Krah dal, proprio nel tentativo di evitare la cacciata di tutto il partito.

Passerà in archivio come il riavvicinamento tra Marine Le Pen e Giorgia Meloni, quello avvenuto ieri - seppur a distanza - in occasione della kermesse di Vox a Madrid. Le Pen, interrogata dai giornalisti italiani, evidenzia i punti di contatto con Meloni e archivia così l'incidente diplomatico.

Identità & Democrazia (I&D) ha deciso di cacciare AfD dal suo gruppo all'Europarlamento. L'esclusione, «con effetto immediato», è stata decisa oggi, 23 maggio, dall'Ufficio di presidenza del gruppo. Nella nota, diffusa in Italia dallo staff di Matteo Salvini, si legge: «Il gruppo I&D non vuole più essere associato agli incidenti che hanno coinvolto Maximilian Krah, capolista dell'AfD per le elezioni europee».

