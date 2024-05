Un drammatico incidente stradale ha scosso la città di Firenze nel pomeriggio di martedì 14 maggio, in viale Belfiore. La tragedia ha visto coinvolto Ettore Maoggi, un giovane di 23 anni residente a Bagno a Ripoli, che ha perso la vita in seguito a uno scontro tra la sua moto e un’automobile. thesocialpost

Morì a 15 anni per leucemia. Carlo Acutis (patrono di Internet) sarà proclamato santo dal Papa - Morì a 15 anni per leucemia. Carlo Acutis (patrono di Internet) sarà proclamato santo dal Papa - Acutis diventa il primo "santo dei Millennials". Saranno santi i beati Carlo Acutis, lo studente morto a 15 anni per una leucemia fulminante nel 2006 e considerato il "patrono di Internet", e Giuseppe ... quotidiano

