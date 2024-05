La questura della discordia | La Regione conceda l’area dell’ex ospedale

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 24 maggio 2024) Il caso, controverso e combattuto,nuovaal Parco degli Ulivi, presenta una novità che potrebbe cambiare gli scenari. E’ la chiamata in causa. Sono Francesco Rossi per Legambiente Massa Montignoso e Bruno Giampaoli per la sezione di Massa Montignoso di Italia Nostra a farlo scrivendo al presidente Eugenio Giani. La richiesta è quellaconcessione al Comune deldi Massa per farci la nuova. "Nel comune di Massa – scrivono Rossi e Giampaoli a Giani – verrà costruito come saprà un nuovo edificio da destinare alla. E’ una importante opera destinata al personale che opera in quel settore e anche per i servizi erogati ai cittadini e al territorio. Il Comune ha individuato, per la realizzazione dell’edificio, una porzione del Parco degli Ulivi, un parco alberato di circa 12000 metri quadrati, frequentato da cittadini, bambini, famiglie, situato in un quartiere ad alta densità di popolazione dove quello spazio rappresenta un luogo molto importante per la socialità dei cittadini, e il verde urbano presente, purtroppo poco diffuso nel centro città.