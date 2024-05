Risotto con borragine | ricetta contadina

Leggi tutta la notizia su pianetadonne.blog

(Di giovedì 23 maggio 2024) Ilcon laè uno di quei piatti con cui onorare questa erba aromatica e officinale, che in primavera inonda di colore e profumi i nostri prati. Se volete approfondire le sue proprietà, gli usi erboristici e gastronomici, vi rimando a questo link, scoprirete tutte le sue virtù! In estrema sintesi, lacontiene vitamina A, potassio, ferro e calcio in quantità significative, oltre che alla mucillagine, un emolliente molto interessante per attenuare le infiammazioni cutanee e per favorire il transito intestinale. I suoi benefici sono apprezzabili in caso di raffreddamento leggero e bronchiti allo stato iniziale. Può alleviare la tensione nervosa e favorire la distensione anche a livello muscolare. Ma soprattutto è molto gustosa. Le sue foglie leggermente pelose odorano vagamente di cetriolo. I suoi fiori sono delicati e coloratissimi, sono edibili e aggiungono un tocco cromatico alle nostre ricette.