Nemmeno la Mosca anni ' 20 sopravvive al woke

(Di giovedì 23 maggio 2024) L’insulto alla Storia non si giustifica nell’ottica della promozione di attori che appartengono a minoranze anzi è alla fine un insulto anche a loro che potrebbero essere utilizzati per raccontare storie, vere interessanti e che di minoranze parlano davvero.

Il premierato unisce le opposizioni. Barricate contro il testo - Per Borghi il re è nudo: il no dimostra "che nemmeno la maggioranza crede nella possibilità di ... Le minoranze alzano le barricate. Tremila gli emendamenti depositati, inchioderanno l'aula per 750 ore, ...

Oggi Hamas, ieri l'Iran: quando Sartre, Ingrao e la gauche si invaghirono di Khomeini (che non è Robespierre) - ... donne, laici, minoranze etniche e religiose". Una provocazione all'umor nero. Ma quanti capirono, ... già nel gennaio del 1979, poteva scrivere che " Khomeini non è Robespierre o Lenin, forse nemmeno ...