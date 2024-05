Mafia - Mattarella | Tenere alta la guardi - mai indebolire anticorpi istituzionali

Roma, 23 mag. (Adnkronos) - "L'appassionato impegno, civile e professionale, di Giovanni Falcone nel difendere tenacemente i cittadini dalla violenza e dalla sopraffazione della criminalità organizzata, è scolpito in maniera indelebile nella memoria di tutti. liberoquotidiano

(Adnkronos) – "L'attentato di Capaci fu un attacco che la mafia volle scientemente portare alla democrazia italiana. Una strategia criminale, che dopo poche settimane replicò il medesimo, disumano, orrore in via D'Amelio.

"Come sostenevano Falcone e Borsellino, la Repubblica ha dimostrato che la mafia può essere sconfitta ed è destinata a finire. L'impegno nel combatterla non viene mai meno I tentativi di inquinare la società civile e intimidire gli operatori economici sono sempre in agguato La Giornata della legalità vuole essere segno di una responsabilità comune".

