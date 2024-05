Giro d’Italia 2024 - Tim Merlier vince allo sprint al traguardo di Padova

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

23 maggio– Timla 18/a tappa del, la Fiera di Primiero-di 178 km. Il belga del team Soudal Quick-Step si impone di un soffio in volata sul friulano Jonathan Milan (Lidl-Trek), autore di una gran rimonta nei metri finali. Terza piazza per l'australiano Kaden Groves (Alpecin Deceuninck). Lo sloveno Tadej Pogacar (Uae team Emirates) conserva la maglia rosa di leader della classifica con 7'42" di vantaggio sul colombiano Daniel Martinez (Bora-Hansgrohe) e 8'04" sul gallese Geraint Thomas (Ineos). Domani 19/a frazione, con partenza da Mortegliano e arrivo a Sappada dopo 157 km. (Fonte Adnkronos) Foto Fotogramma Raiplay – Raidue