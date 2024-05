Da settembre una delle mostre più attese dell’anno - Munch Il grido interiore | la più importante mostra dedicata al genio di Edvard Munch

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di giovedì 23 maggio 2024) Dopo 40 anni dall’ultimaa Milano,(Norvegia, 1863 -1944) è celebrato con una grande retrospettiva, promossa da Comune di Milano – Cultura, con il patrocinio della Reale Ambasciata di Norvegia a Roma, e prodotta da Palazzo Reale e Arthemisia, in collaborazione con il Museodi Oslo.. Il, laaldi, The Scream, 1895. Lithograph (lithographic crayon and tusche), 46,5×36,5 cm. Photo ©museetProtagonista indiscusso nella storia dell’arte moderna,è considerato un precursore dell’Espressionismo e uno dei più grandi esponenti simbolisti dell’Ottocento, nonché l’interprete per antonomasiapiù profonde inquietudini dell’animo umano. La vita diè stata segnata da grandi dolori che lo hanno trascinato ai limiti della follia: la perdita prematura della madre e della sorella, la tragica morte del padre, la tormentata relazione con la fidanzata Tulla Larsen.