Bruno Vespa compie 80 anni | il conduttore tra ironia e riflessioni politiche

(Di giovedì 23 maggio 2024)riflette sulla sua lunga carriera televisiva e sul suo futuro, con una nota di, il celebredi “Porta a Porta”, si avvicina al traguardo degli 80con la stessa determinazione che ha caratterizzato la sua lunga carriera. In una intervista al Corriere della Sera,ha scherzato sul suo ritiro, moltae tantesu quel che sarà il futuro. Ildi “Porta a Porta” riflette sulla sua lunga carriera Notizie.com fonte foto Ansa Non sono mancate lesulla sua carriera, che, secondo il giornalista, sarebbe stata più facile se fosse stato di sinistra.ha anche smentito in modo deciso i rumor che lo vorrebbero figlio di Benito Mussolini, dichiarando che “i conti non tornano”. Durante l’intervista, ha ricordato il suo primo incontro con Silvio Berlusconi nel 1991, in un convegno organizzato dal ministero delle Poste, dove rappresentava la Rai, mentre GiLetta rappresentava la Fininvest.