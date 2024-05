Aquilani torna in pole per la Viola Giochi di ruolo per Masucci pisano

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 23 maggio 2024) di Michele Bufalino PISAsì ono? E’ l’ultima incognita rimasta sul taccuino dei dirigenti nerazzurri, prossimi a prendere in mano anche questa situazione, di pari passo con la scelta del nuovo direttore sportivo, dato l’addio di Stefano Stefanelli. Gli incontri col tecnico si svolgeranno nei prossimi giorni, ma prima di inizio giugno, quando anche Alexander Knaster si interfaccerà coi dirigenti nerazzurri e con lo stesso allenatore, saranno giorni incerti. Tre gli scenari possibili al momento. Il primo è quello relativo al futuro indel tecnico nerazzurro. Ormai da due mesi infatti non si fa altro che parlare di una possibile porta scorrevole con il ritorno, stavolta in prima squadra della Fiorentina, da parte di, dopo l’addio di Italiano che, dopo la finale di Conference League e il recupero di campionato contro l’Atalanta, lascerà la società. Il favorito èto ad esseredopo che Gilardino, altro papabile, ha firmato il rinnovo col Genoa e dopo che anche Raffaele Palladino, altro contendente, sembra ormai defilato.