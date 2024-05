Arrestato in Montenegro Gianluca Rossignolo - condannato a 8 anni

(Di mercoledì 22 maggio 2024) E' statoa Podgorica dalle autorità di polizia dell'imprenditore, latitante in seguito a un provvedimento derivante da più sentenze di condanna a ottoe un mese di per bancarotta fraudolenta della società 'De Tomaso automobili spa' fallita nel 2012.è accusato anche di commercio di opere d'arte contraffatte ai ddella 'Josef &Albers Foundation', fondazione nata a salvaguardia delle opere dei maestri Albers e dell'artista Piero Manzoni. Le indagini finalizzate alla cattura sono state condotte dal Nucleo Investigativo dei carabinieri di Milano.

