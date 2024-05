(Di martedì 21 maggio 2024) Milano, 21 mag. – (Adnkronos) – “Al 31 dicembregli asset in custody degli utenti detenuti daerano 644 milioni di. Abbiamo visto una crescita dei depositi, uguale alla crescita a livello globale del +55%. Ciò significa che ad oggi non sono più 644 milioni di, ma si è superato anche il miliardo diin custody. Il fatturatoè stato più di 9 milioni di, con dei risultati più che positivi”. A snocciolare i numeri diil Ceo Gianluigidurante la tavola rotonda ‘e tecnologia, blockchain e cripto-attività: stato dell?arte e traiettorie evolutive?, organizzata a Milano da Connexia, il brand di marketing e comunicazione ...

(Adnkronos) – "Al 31 dicembre 2023 gli asset in custody degli utenti detenuti da Binance Italy erano 644 milioni di euro . Abbiamo visto una crescita dei depositi, uguale alla crescita a livello globale del +55%. Ciò significa che ad oggi non sono più 644 milioni di euro , ma si è superato anche il miliardo di […] periodicodaily

Innovazione, Guida (Binance Italy): "Più di 9 mln di euro fatturati nel 2023" - Innovazione, Guida (binance italy): "Più di 9 mln di euro fatturati nel 2023" - "Al 31 dicembre 2023 gli asset in custody degli utenti detenuti da binance italy erano 644 milioni di euro. Abbiamo visto una crescita dei depositi, uguale alla crescita a livello globale del +55%. adnkronos

Pechino vuole costruire 20 reattori nucleari galleggianti nel mar Cinese meridionale. Gli Usa temono servano a occupare nuovi territori - Pechino vuole costruire 20 reattori nucleari galleggianti nel mar Cinese meridionale. Gli Usa temono servano a occupare nuovi territori - Viene considerato uno dei corridoi marittimi più pericolosi dell’Asia-Pacifico. Non è lo Stretto di Taiwan, bensì del mar Cinese meridionale dove da decenni Cina, Vietnam, Filippine e vicini rivierasc ... ilfattoquotidiano

Binance, non si ferma il burning di Terra Luna Classic - binance, non si ferma il burning di Terra Luna Classic - Il più grande exchange al mondo brucia 1,4 miliardi di LUNC in un mese, portando il totale a 59 miliardi di token bruciati. ilcittadinomb