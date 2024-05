Infernale Limonov | Una rivoluzione sbagliata Liberiamo le registe russe

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 21 maggio 2024) Poeta autore di versi sublimi, anzi no: forse solo mediocri, sgangherati, urlati. Eroe romantico, pronto a tagliarsi le vene per la donna amata. Anzi no, incapace di amarla davvero, ma solo di farsi tradire, di piagnucolare, di strangolarla. Dissidente in Unione sovietica, anzi no: solo desideroso di trovarsi un posto al sole, nel mondo, magari in America. Genio, anzi no: forse solo esaltato. Bastian contrario, sempre. Pronto a scendere agli inferi di una New York disperata e sudicia, alla Taxi Driver, dove si ritrova a fare sesso per terra, con un senza fissa dimora, gridandogli nelle orecchie: "Non mi lascerai mai, vero? Dimmi che non mi lascerai mai". Eccessivo, sempre e comunque. Capace di tutto, pur di distinguersi dalla folla degli anonimi. Un uomo caleidoscopico, sfrontato, rabbioso, iconoclasta, esasperante, sempre al limite. Come una bomba a mano, alla quale il suo nome ...