Fedez e Cristiano Iovino si sarebbero accordati per evitare la denuncia dopo l' aggressione del rapper

(Di martedì 21 maggio 2024) È stato raggiunto un accordo tra ile il personal trainer, in seguito alla lite scoppiata tra i due nella notte tra il 21 e il 22 aprile scorso in un locale milanese

Le voci circolavano già dai primi giorni, ma il rapper Fedez aveva fermamente negato ogni coinvolgimento nel pestaggio del personal trainer Cristiano Iovino . Durante il Salone del Libro di Torino, Fedez aveva dichiarato di non essere mai stato in via Traiano, smentendo ogni legame con l’aggressione avvenuta nella notte del 22 aprile scorso. Tuttavia, le indagini continuano a fornire elementi che lo collocano sul luogo, sostenute dai filmati delle telecamere di sorveglianza e dalle testimonianze di due vigilantes del palazzo. isaechia

Fedez e Cristiano Iovino hanno raggiunto un accordo transattivo in base al quale, tra l’altro, il personal trainer rinuncerà ad eventuali azioni penali nei confronti del rapper . A confermarlo fonti legali all’Ansa, dopo un’anticipazione comparsa su Dillinger News. Dopo il pestaggio da parte di un gruppo di 8-9 uomini, al quale sarebbe stato presente lo stesso rapper , indagato dalla Procura di Milano per rissa, lesioni e percosse in concorso, Iovino aveva rifiutato il trasporto in ospedale. open.online

