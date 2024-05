Ci laviamo le mani di meno, e non è una buona notizia - Ci laviamo le mani di meno, e non è una buona notizia - Una corretta igiene delle mani salva ogni anno milioni di vite: tutti i microrganismi responsabili di malattie infettive sono potenzialmente trasmissibili attraverso le mani, canale prediletto di ...

Annunziata di Cosenza: in pediatria la giornata dell’igiene mani - Annunziata di Cosenza: in pediatria la giornata dell’igiene mani - Giornata mondiale per l'igiene delle mani contro le infezioni. laviamo le manine: appuntamento domani alle 10 in ospedale ...