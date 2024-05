Campi Flegrei - Ingv | dalle 19 | 51 di ieri circa 150 i terremoti

(Di martedì 21 maggio 2024)19:51 dilo sciame sismico in corso nell'area deiha fatto registrare, fino alle ore 00:31 di oggi,150, il più forte dei quali di magnitudo 4.4, all'interno della Solfatara. Lo evidenzia l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia () aggiungendo che non si registrano allo stato attuale un aumento della velocità di sollevamento, che attualmente è di 2 cm/mese, né variazioni di andamento nelle deformazioni orizzontali o deformazioni locali del suolo diverse rispetto all'andamento precedente. L'quindi ricorda che durante la crisi bradisismica del 1982-84 il sollevamento del suolo raggiunse i 9 cm al mese, e si superarono anche 1300 eventi sismici al mese. Attualmente, invece, nell'ultimo mese sono ...

(Adnkronos) – Una scossa di Terremoto di magnitudo 4.4 ai Campi Flegrei colpisce Pozzuoli e Bacoli. Paura nelle case, i cittadini si riversano in strada. In un supermercato di Pozzuoli, gli effetti del sisma: "Guardate che disastro… Lo abbiamo ...

