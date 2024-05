Roma sotto la cappa di sabbia in arrivo dal Sahara | allarme per la pessima presenza di Pm10 nell’aria

(Di lunedì 20 maggio 2024) Una scena già vista. La tempesta didelsi era abbattuta in Italiale vacanze pasquali. E ora è inun nuovo picco. Secondo le previsioni di Meteo Lazio, nella giornata di lunedì è prevista una precipitazione diche supererà i mille microgrammi per metro quadrato. “È una quantità di pulviscolo davvero elevata se non eccezionale”, ha detto al Messaggero Gabriele Serafini, fondatore di Meteo Lazio e componente di Ampro, l’associazione meteo professionisti. Ma, già da domenica, in tanti – motociclisti e automobilisti – si sono accorti di una patina di pulviscolo che si è depositata sui loro mezzi e che contraddistingue sempre più spesso i cambi di stagione, in particolare nel Centro Italia. Anche Arpa Lazio ha rilevato il fenomeno e ha definito “” ...

