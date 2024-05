Io Canto Family - intervista esclusiva a Cristina Scuccia | Di Michelle Hunziker mi ha colpito la sua empatia nei confronti dei ragazzi Vincere The Voice mi ha disorientat - sono entrata in crisi Non mi pento di aver partecipato all’Isola dei Famosi

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di lunedì 20 maggio 2024) Dal 20 maggio andrà in onda su Canale 5 “Io”. In questa nuova versione del format, che vede alla direzione artistica Roberto Cenci, i protagonisti saranno i giovani accompagnati però dai propri familiari, un loro parente stretto, una mamma, un papà o un nonno. Tra i capisquadra ritroveremo anche, reduce già dall’esperienza di “IoGeneration”. Noi di SuperGuidaTV abbiamoto in. Su questa nuova esperienza ha dichiarato: “In questo nuovo programma sarò a contatto con i giovani e i loro familiari. A livello umano è un’esperienza forte, interessante”. Alla conduzione di “Io” ci sarà...