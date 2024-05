Genoa -Monza 2-3 Martinez 6,5: vola a deviare sul legno la pennellata di Colpani tenendo in vita un Grifone agonizzante. Sfortunato nella re...

Rassegna Stampa del 20 Maggio, Genoa si arrende solo a Lukaku. Gilardino firma un biennale - Rassegna Stampa del 20 Maggio, genoa si arrende solo a Lukaku. Gilardino firma un biennale - "Olimpico resta tabù. Lukaku nel finale fa crollare il genoa" titola Repubblica. "genoa, resta il tabù Olimpico" rilancia il Secolo XIX ...

Genoa, Milito consiglia Gudmundsson all'Inter: "Mi piace! E' uno tosto" - genoa, milito consiglia Gudmundsson all'Inter: "Mi piace! E' uno tosto" - Quindici anni dopo Thiago Motta e Diego Alberto milito un altro giocatore del genoa potrebbe seguire le orme dei due sudamericani e accasarsi all'Inter. La passione dei nerazzurri per Albert ...

Grande successo a Genova per la 16ª edizione di Yacht & Garden - Grande successo a Genova per la 16ª edizione di Yacht & Garden - Oltre 10.000 visitatori, più di 150 espositori qualificati provenienti da tutta Italia, 40 eventi collaterali dedicati alla cultura del verde e del mare, 25 barche d’epoca per la seconda edizione del ...