Finiscono nel fiume con l’auto | morti moglie e marito - stavano andando a trovare la figlia

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 20 maggio 2024) È sconvolta la comunità di Demonte in provincia di Cuneo per la tragica scomparsa di Franco Bagnis e Bruna Teresa Terracini, i coniugi trovati senza vita nelprecipitata a Bagni di Vinadio. Erano scomparsi da sabato. Dovevano raggiungere laLaura, residente a Brossasco, ma non sono mai arrivati. I cellulari suonavano a vuoto: li avevano lasciati a casa. È stata proprio la, preoccupata, a denunciarne la scomparsa ai carabinieri di Borgo San Dalmazzo. La coppia,76enne e75enne, era a bordo di un’auto avvistata, nella tarda serata di ieri, in un torrente nella frazione Bagni di Vinadio. All’arrivo dei soccorritori entrambi erano già deceduti. Alle ricerche hanno partecipato, insieme al personale del 118, i vigili del fuoco, il soccorso alpino e i carabinieri. La ...