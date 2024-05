Nations League femminile 2024 volley | tutti i risultati e la classifica

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 19 maggio 2024)e ladellaball. La VNL torna con l’ormai consueta formula: al via 16 squadre, ognuna delle quali disputerà 12 partite nell’arco delle tre settimane della fase preliminare, che si svolgerà in sei città in giro per il mondo. Le migliori otto formazioni dellaaccederanno poi alla fase finale, in programma a Bangkok, in Thailandia (20-23 giugno). La fase preliminare sarà cruciale anche in ottica qualificazione per Parigi, dal momento che il ranking FIVB che assegnerà le ultime cinque carte olimpiche verrà chiuso proprio prima delle finali di Bangkok. Tra le squadre che vanno a caccia del biglietto per la capitale francese c’è anche l’Italia ...