Serie B - Bari-Ternana LIV - le formazioni ufficiali | Nasti contro Distefa -o, ci sono Sibilli e Faticanti

(Di giovedì 16 maggio 2024) Prima di due battaglie sportive per evitare la retrocessione inC: stasera in scena al San Nicola, 17esima e 16esima...

Dopo le partite della 36ª giornata , come di consueto è arrivata oggi la decisione del Giudice Sportivo di Serie A. Non ci sono squalificati per l’Inter. In due, invece, salteranno le sfide contro i nerazzurri alla penultima e all’ultima giornata di ...

A EuroPCR 2024 , lo studio LANDMARK di MERIL Life Sciences, che mette in evidenza la sicurezza e l'efficacia della serie di valvole cardiache transcatetere Myval , si distingue come uno studio chiave Late - Breaking . Lo studio , che ha coinvolto 768 ...

SERIE A - Monza, Pablo Marì in dubbio per il Frosinone - serie A - Monza, Pablo Marì in dubbio per il Frosinone - Il Monza di Raffaele Palladino si prepara all'ultima sfida casalinga contro il Frosinone, in programma domenica alle 15 allo U-Power Stadium, cercando di recuperare parte delle defezioni che avevano s ...

Napoli, Osimhen non parte con la squadra: salta la Fiorentina - Napoli, Osimhen non parte con la squadra: salta la Fiorentina - Brutte notizie per il Napoli: Osimhen non ce la fa e salta la partita in trasferta contro la Fiorentina. L'attaccante aveva accusato un affaticamente muscolare dopo la partita contro il Bologna.

LBA Playoff - Trento, l'ex Biligha "Pronti e determinati per essere all'altezza" - LBA Playoff - Trento, l'ex Biligha "Pronti e determinati per essere all'altezza" - A quasi un anno di distanza dal 21 maggio 2023, si torna a giocare una partita di Playoff di serie A alla Il T quotidiano Arena: dalle lacrime di Matteo Spagnolo in gara-4 contro Tortona, al doppio ...