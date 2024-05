Milano Fashion Week uomo - le date del calendario

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 16 maggio 2024) “Laper le sfilate, dal 14 al 18 giugno, si aprirà col ritorno in passerella di Moschino e chiuderà con Zegna. E nell’ultimo giorno prima c’è Gucci. Sarà una manifestazione da record dice Carlo Capasa, presidente di Camera Nazionale della Moda Italiana presentando stamani ilufficiale per i defilè maschili dell’estate 2025 con 84 appuntamenti, e c’è ancora tempo per nuove adesioni”. Insomma la modacontinua a parlare moltissimo italiano se si considera che la kermesse delle sfilate segue l’edizione 106 di Pittia Firenze (dall’11 al 14 sempre di giugno) per otto giorno intensissimi e di grande attrattiva. Tra ritorni e debutti c’è solo da scegliere in entrambe le città, tanto che Firenze porta in Fortezza da Basso ...