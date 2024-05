Jenufa di Claus Guth | una rappresentazione che ho trovato coerente e convincente

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 16 maggio 2024) Dopo quasi cinquant’annidi Leoš Janá?ek torna al Teatro dell’Opera e posso serenamente dire che si tratta di uno degli spettacoli più belli degli ultimi anni. Un’opera non facile, attraversata dalle tensioni mitteleuropee di primo Novecento, composta in quasi dieci anni (1894-1903), che ricevette una tiepida accoglienza iniziale alla prima (1904) e divenne solo successivamente oggetto di culto quasi casualmente: una decina d’anni dopo un passante fu colpito da una melodia cantata da una voce femminile in campagna, chiese alla donna da dove fosse tratta e, conoscendo solo il nome dell’opera, scrisse entusiasta al direttore del Teatro Nazionale di Praga, che decise di riportarla, trionfalmente, in scena nel 1916. Come riportato nel sempre ben curato libretto di scena Sconfinamenti, Antonio Pappano sostiene che“combina il tardo ...