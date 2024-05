Gaetano Di Vaio - incidente in scooter per il regista e produttore | è ricoverato in prognosi riservata

(Di giovedì 16 maggio 2024) IlDiha avuto unined è in gravi condizioni. Il56enne èda questa notte inperDi, ilè attualmente inIl56enne ha avuto unine, da questa notte, èe in gravi condizioni presso l’ospedale San Giuliano di Giugliano in Campania. I carabinieri della stazione di Quagliano sono intervenuti tempestivamente nella ...

(Adnkronos) – Incidente stradale in provincia di Napoli, grave Gaetano Di Vaio . Il regista e produttore , 56 anni, che nel 2014 ha preso parte anche alla serie tv Gomorra, da questa notte è ricoverato in gravi condizioni , con prognosi riservata e in ...

