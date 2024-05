Bologna - vigile urbano uccide ex collega nel comando di Anzola Lui | Pulivo la pistola

(Adnkronos) – Una donna di 34 anni, ex dipendente del Corpo di polizia locale di Anzola dell'Emilia, in provincia di Bologna , è morta dopo esser stata centrata da un proiettile partito dalla pistola di ordinanza di un vigile urbano nel comando della ...

