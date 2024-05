Allegri replica al racconto di Vaciago | Nego integralmente - insulti a vicenda

La finale di Coppa Italia contava davvero tanto per Massimiliano Allegri e la tensione con cui ha vissuto la gara, il suo finale con tanto di...

ALLEGRI, Il legale lo difende: "Con Vaciago solo un alterco" - allegri, Il legale lo difende: "Con vaciago solo un alterco" - (ANSA) - ROMA, 16 MAG - Massimiliano allegri, con una dichiarazione diffusa dal suo avvocato, Paolo Rodella, all'ANSA, "nega integralmente" la ricostruzione dei fatti avvenuti nel tunnel dell'Olimpico ...

La Juventus pensa all'esonero di Allegri Il club starebbe pensando alla giusta causa: quanto risparmierebbe - La Juventus pensa all'esonero di allegri Il club starebbe pensando alla giusta causa: quanto risparmierebbe - Guido vaciago, a cui avrebbe intimato: “Direttore di m…, scrivi la verità sul tuo giornale, non quello che ti dice la società! Smettila di fare le marchette con la società”. L’esonero di allegri: ...

Calcio, la Lega "esonera" Allegri: 2 giornate di squalifica e campionato finito - Calcio, la Lega "esonera" allegri: 2 giornate di squalifica e campionato finito - Campionato finito per Massimiliano allegri. Il tecnico della Juventus è stato squalificatyo per due giornate e, per lui, il campionato ...