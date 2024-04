Velasco | La Egonu è un’icona come Totti - Platini e Maradon - ma nessuna preferenza Foglio sportivo

(Di giovedì 25 aprile 2024) In occasione della giornata de “Il” a San Siro, Julioha parlato della nazional di volley femminile e ovviamente anche dellaJulio, a metà maggio è in programma la VNL, diventata una porta d’accesso alle Olimpiadi per la nazionale di volley femminile che lei allena. Ci arriviamo a Parigi 2024? «Penso che ci arriviamo, so dal presidente del CONI Malagò che ci sono molte attese. Non è la prima volta che alleno la nazionale femminile: mi piace ricordare che nel ’97, finito il ciclo della maschile con l’argento di Atlanta 96, avevo accettato la sfida con le donne. Mi dicevano tutti che quello che era stato fatto con gli uomini era impossibile da replicare. Sono rimasto solo un anno, ma lo staff che ho lasciato si è poi qualificato per la prima volta alle Olimpiadi, ...

