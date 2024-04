Uomo accoltellato vicino alla metro a Roma | c’è un fermo per tentato omicidio

Una lite per un sacco di pellet scatena il dramma a Esino Lario, un piccolo comune di montagna in provincia di Lecco , un tragico evento ha sconvolto la comunità. Pierluigi Beghetto , assessore di 53 anni, è stato ucciso domenica mattina durante una ...

Omicidio in strada questa mattina nel piccolo centro montano di Esino Lario, in provincia di Lecco. Un uomo di 53 anni, di nome Pierluigi Beghetto, è stato accoltellato alla gola e colpito con un mattone alla testa, in via Giuseppe Verdi. La vittima ...