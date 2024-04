Ue - Macron | Europa oggi può morir - dipende da nostre scelte

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 25 aprile 2024) "Siamo in un momento di grande accelerazione. Dobbiamo essere lucidi, l'puòe, è mortale. Questounicamente dalleche devono essere fatte". Così Emmanuelnel discorso che ha tenuto questa mattina alla Sorbona, sette anni dopo l'intervento con cui aveva gettato le basi per il suo impegno per l'Ue. Poi la denuncia: l'"è circondata" e "ancoraè troppo lenta". Il presidente francese ha quindi citato la transizione ambientale, digitale, la difesa, la Russia e la Cina. "Sul nostro continente si gioca una questione di pace e di guerra". L'corre inoltre il rischio di impoverimento, di uno stallo, ha affermato ...