Tragedia sul lago - morto turista di 34 anni per salvare il cane

(Di giovedì 25 aprile 2024) Un tragico evento ha scosso la comunità deldi Lugano questa mattina, giovedì 25 aprile, con il decesso di unfrancese di 34all’ospedale di Lecco. Il giovane, in vacanza, ha perso la vita dopo un disperato tentativo diunin difficoltà nelle acque del torrente Cuccio a Porlezza, nella provincia di Como. Il drammatico incidente è avvenuto quando ilsi è tuffato nel torrente per soccorrere l’animale. Nonostante i suoi sforzi, è stato recuperato in arresto cardiaco e grave ipotermia dai vigili del fuoco, che sono intervenuti massicciamente con specialisti fluviali, sommozzatori e supporto aereo. Secondo i testimoni, il 34enne non è riuscito a riemergere dopo il tuffo. I soccorsi sono stati immediati, con il primo intervento dei vigili del ...

